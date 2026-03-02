Devlet Tiyatroları (DT), Türkiye’de bir ilke imza atarak 1,5 ile 3 yaş arası bebeklere özel “Bebek Tiyatrosu” projesini hayata geçirdi. Projenin ilk oyunu olan “Parla”, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Akün Sahnesi’nde bugün prömiyer yaptı. Oyun, 15 Mart’ta yeniden minik seyircilerle buluşacak.

Yalnızca 10 bebek ve annelerinin katılımıyla sahnelenen oyunda, izleyiciler ayakkabılarını çıkararak sahneye kurulan büyük bir çadırın içine alınıyor. Minderler üzerinde daire şeklinde oturan ebeveynler ve bebekler, masalsı bir orman ve göl atmosferinde geçen sözsüz bir tiyatro deneyimi yaşıyor.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Dr. Servet Aybar, bebek tiyatrosunun çok özel bir alan olduğunu vurgulayarak, çocuk gelişimi uzmanlarından danışmanlık aldıklarını belirtti. Aybar, “Bu oyun bir duyusal deneyim. Bebekler ışığı, sesi, hareketi ve ritmi keşfediyor. Zorlama yok, katılım tamamen doğal” dedi.

Dans ve fiziksel tiyatro temelli hazırlanan oyunda diyalog bulunmuyor. Oyunun tek sözcüğü olan “parla”, ışık ve hareketle sahnede hayat buluyor. Yaklaşık 25 dakika süren oyun, bebeklerin odaklanma süresi dikkate alınarak tasarlandı.

DT yetkilileri, “Parla” oyununun ilerleyen dönemde ulusal ve uluslararası çocuk tiyatroları festivallerinde de sahnelenmesinin hedeflendiğini belirterek, sanatla erken yaşta buluşmanın çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.