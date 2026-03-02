Şehrin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, suç unsurlarına el konuldu.

Asayiş ve Sokak Denetimleri

Belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 33 bin 679 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimler sonucunda:

Çeşitli suçlardan aranan 92 şahıs yakalandı,

20 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Uygulamalarda ayrıca; 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 7 kesici-delici alet ile 162 adet çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Zehir Tacirlerine Darbe

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen 55 ayrı operasyonda 57 şahıs yakalandı, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda;

82,28 gram metamfetamin, 30,28 gram bonzai ve 0,24 gram bonzai hammaddesi, 164 adet sentetik ecza, 9 adet ecstasy/captagon ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 bin 800 paket dolu makaron, 447 adet emtia ve 2 sahte belge ele geçirilirken, 9 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 1.934 şahıs sorgulandı, 3 kişi Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Trafikte Sıkı Denetim

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 23 bin 966 araç kontrol edildi. Denetimlerde;

2.400 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 94 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 2.224 alkol denetimi, 1.230 motosiklet denetimi ve 57 okul servisi denetimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.