Çocuklarımızla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Dr. Ünlüer Hanımefendi, onların yaşadıkları tüm zorluklara rağmen sergiledikleri metanet, cesaret ve dayanışma ruhunun hepimize umut verdiğini ifade etti.



Devletimizin her daim depremzede kardeşlerimizin, özellikle de ailesini ve yakınlarını kaybeden evlatlarımızın yanında olduğunu vurgulayan Dr. Selma Ünlüer, “Sizler bizlere emanetsiniz. Her birinizin elinden tutmaya, yakından ilgilenmeye devam edeceğiz” diyerek samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.