İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan bıçaklı saldırı Türkiye’yi yasa boğdu. 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), henüz belirlenemeyen bir nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.’ya (15) bıçakla saldırdı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Cenazesi Konya’da Defnedilecek

Fatma Nur Çelik’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sabah saatlerinde işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi. Çelik’in cenazesinin yarın Konya’da öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki F.S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

MEB Müfettiş Görevlendirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından müfettiş görevlendirildiğini ve okulda öğrencilere psikolojik destek sağlanmaya başlandığını açıkladı. Güvenlik önlemleri artırılırken, okulda eğitime bir gün ara verildi.

Adalet Bakanı’ndan Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir. Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür.

Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Millî Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.” ifadelerini kullandı.

Yarışma Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öte yandan, hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in yıllar önce katıldığı bir ses yarışmasına ait prova görüntülerinin ortaya çıktığı öğrenildi. Eğitim camiası ve öğrencileri tarafından sevilen bir öğretmen olduğu belirtilen Çelik’in ölümü büyük üzüntü yarattı.