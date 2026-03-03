ABD Başkanı Donald Trump’ın 27 Şubat’ta İran’ın nükleer müzakerelerde “iyi niyetli bir tutum sergilemediğini” açıklamasıyla artan tansiyon, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları sonrası daha da yükseldi.

Saldırı öncesinde yukarı yönlü seyreden enerji fiyatları, 27 Şubat’ta risk algısının artmasıyla ivme kazandı. Brent petrol yüzde 2,8 artışla 73 dolara, WTI ham petrol ise yüzde 2,6 yükselişle 67,17 dolara çıktı.

Petrol 15 Ayın En Yüksek Seviyesinde

28 Şubat ve 1 Mart’ta piyasaların kapalı olduğu saatlerde gelen saldırı haberleri, fiyatların ilk etapta tepki verememesine neden oldu. Ancak haftanın ilk işlem gününde biriken risk primi sert şekilde fiyatlara yansıdı.

Brent petrol 2 Mart’ta yüzde 7,1 sıçrayarak 78,15 dolara çıktı.

WTI yüzde 6,2 artışla 71,33 dolara yükseldi.

İran Devrim Muhafızları’ndan gelen “Hürmüz Boğazı kapatıldı” iddiaları ise arz kesintisi korkularını artırdı. Bu gelişme sonrası Brent petrol Asya işlemlerinde 80,80 doları test ederek yaklaşık son 15 ayın zirvesini gördü.

Saat 11.00 itibarıyla:

Brent: 80,58 dolar

WTI: 73,71 dolar

85-150 Dolar Senaryosu Masada

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) projeksiyonlarına göre çatışmaların uzaması ve fiziki arzın kesintiye uğraması halinde stratejik rezervler sınırlı etki sağlayabilir.

Uzmanlar, krizin derinleşmesi halinde petrol fiyatlarının 85 ila 150 dolar aralığına kadar yükselebileceğini değerlendiriyor.

Avrupa’da Gaz Fiyatları Yüzde 50’ye Yakın Arttı

Hürmüz Boğazı, küresel LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sine ev sahipliği yapıyor. Tanker geçişlerinde yaşanabilecek aksama ihtimali, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarını da sert yükseltti.

Hollanda merkezli TTF’de:

27 Şubat’ta MWh başına 31,95 avro olan fiyat

2 Mart’ta yüzde 38,4 artışla 44,5 avroya çıktı.

Bugün saat 10.30 itibarıyla ise yüzde 19,9 yükselişle 53,35 avroya ulaştı.

Enerji Piyasalarında “Uzun Süreli Kriz” Endişesi

Orta Doğu’daki askeri gerilim sadece bölgesel değil, küresel ekonomi için de ciddi risk oluşturuyor. Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir kapanma, petrol ve LNG sevkiyatını doğrudan etkileyerek enerji maliyetlerini kalıcı biçimde yukarı taşıyabilir.

Piyasalarda gözler artık hem Tahran’dan hem de Washington’dan gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.