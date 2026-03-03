Emniyet birimlerince Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlarda önemli bir tablo ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat birimlerinin koordinasyonunda 38 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

298 Şüpheli Gözaltında

Operasyonlar kapsamında:

FETÖ’nün güncel, eğitim, finans ve askeri mahrem yapılanmalarında faaliyet gösterdiği belirlenen,

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen,

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan,

Örgüt propagandası yapan ve maddi destek sağlayan

toplam 298 şüpheli yakalandı.

182 Tutuklama

Yakalanan şüphelilerden:

182’si tutuklandı

75’i hakkında adli kontrol kararı verildi

Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Operasyonlarda ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı belirtildi.

Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Yetkililer, devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna yönelik tehditlere karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.

Operasyonlarda görev alan savcılıklar, emniyet birimleri ve güvenlik personeline teşekkür edildi.

Güvenlik kaynakları, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı operasyonların süreceğini bildirdi.