Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki gizli yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılığın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütün “gizli hizmetler” olarak adlandırdığı yapılanmayla irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik harekete geçildi. Şüphelilerin, Ankara’daki büfe, bakkal ve marketlerde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün sözde yöneticileriyle irtibat kurdukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 5’i görevde subay, 5’i görevde astsubay, 2’si daha önce ilişiği kesilmiş asker öğrenci, 9’u emekli ya da daha önce ihraç edilmiş asker ve 1’i aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, 4 kişinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.