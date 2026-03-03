İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde görev yaptığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencisinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için okul bahçesinde hüzün dolu bir tören gerçekleştirildi.

Türk bayrağına sarılı cenaze, dev bayrak asılan okulun avlusuna getirildi. Öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası gözyaşları içinde dualar etti.

Protokol ve Eğitim Camiası Yalnız Bırakmadı

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile çok sayıda eğitimci ve sendika temsilcisi katıldı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında yaşanan acının tüm eğitim camiasını derinden sarstığını belirterek şunları söyledi:

“Topluma, insanlığa faydalı olmak için ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızı elim bir hadiseyle kaybettik. Derin acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Öğretmenimize Rabb’imizden rahmet diliyorum.”

Yılmaz, Öğretmen Meslek Kanunu’nda öğretmenlere yönelik suçların ağırlaştırıldığını hatırlatarak, toplumun şiddet olaylarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

“Öğrenciyle Diyaloğu Çok İyiydi”

Çelik’in mesai arkadaşı Harun Demirel, “Kendi halinde, kimseyle problemi olmayan, öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi. Çok üzgünüz.” dedi.

Demirel, saldırgan öğrencinin daha önce psikolojik tedavi gördüğünü ve rehberlik biriminde kaydının bulunduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Duygusal Veda

Öğrenciler, öğretmenlerinin fedakârlığını ve iyi niyetini anlattı.

Ömer Tuğra Kaya ve Kuzey Tatlı, “Herkesle iyi anlaşırdı, hepimizin geçmesi için çabalardı.” derken, Kübra Bayraktar yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:

“Bir anda içeri girip bıçağını çıkardı. Hâlâ şoktayız.”

Mezun öğrenciler de törene katılarak öğretmenlerine son görevlerini yerine getirdi.

“Şiddete Dur De!” Mesajı

Törende bazı öğretmen ve öğrencilerin yakalarına Fatma Nur Çelik’in fotoğrafını taktığı görüldü. Eğitimciler “Şiddete Dur De!” sloganıyla yaşanan olaya tepki gösterdi.

İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Çelik’in naaşı, defnedilmek üzere Konya’ya uğurlandı.

Fatma Nur Çelik’in vefatı, yalnızca ailesini değil, tüm eğitim camiasını derinden etkiledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.