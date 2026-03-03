Denetimlerde sürücülere hem rutin kontroller yapıldı hem de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Şehrin farklı noktalarında kurulan uygulama noktalarında araçlar tek tek durdurularak sürücü belgeleri, ruhsat ve sigorta kontrolleri gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri, özellikle trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, son düzenlemelerle birlikte getirilen yükümlülükler konusunda vatandaşlara detaylı bilgi verdi.

Yetkililer, trafikte güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak ve can ile mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Kurallara uyulmasının hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kahramanmaraş genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulama ve bilinçlendirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.