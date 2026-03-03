2025 Nüfus Verileri Esas Alındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 31 Aralık 2025 tarihli nüfus verilerini dikkate alarak illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5. maddesi gereğince yapılan hesaplamada, toplam 600 milletvekilinin dağılımı güncellendi. Her ile en az 1 milletvekili garantisi verilirken, kalan kontenjanlar nüfusa göre paylaştırıldı.

Kahramanmaraş Tek Seçim Çevresi

Yeni düzenlemeye göre Kahramanmaraş, 8 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecek.

YSK’nın 2025 nüfus verilerine göre yaptığı son düzenlemede kentte herhangi bir artış ya da azalış olmadı. Yani Kahramanmaraş, TBMM’deki 8 milletvekilliği temsil hakkını korumuş oldu.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Milletvekili sayısı 18’e kadar olan iller tek seçim çevresi kabul edildiği için Kahramanmaraş da tek seçim çevresi kapsamında yer aldı. Böylece il genelinde oylar tek liste üzerinden değerlendirilecek.

Büyük İllerde Seçim Çevresi Sayısı Arttı

YSK kararına göre:

19-35 arası milletvekili çıkaran iller 2 seçim çevresine ,

36 ve üzeri milletvekili çıkaran iller ise 3 seçim çevresine ayrıldı.

Bu kapsamda:

Bursa (21 milletvekili) ve İzmir (28 milletvekili) iki seçim çevresine,

Ankara (37 milletvekili) ve İstanbul (96 milletvekili) üç seçim çevresine bölündü.

Maraş’ta Siyasi Dengeler Nasıl Etkilenecek?

Kahramanmaraş’ın 8 milletvekiliyle temsil edilecek olması, yerel siyasi dengeler açısından da önemli. Partilerin aday listesi hazırlıklarında ve seçim stratejilerinde bu sayı belirleyici olacak.

Özellikle oy dağılımının kritik olduğu kentte, 8 sandalyelik temsil gücü partiler arasındaki rekabeti daha da artıracak. Önümüzdeki süreçte aday belirleme takvimi ve saha çalışmaları hız kazanacak.

Yerel Temsil Gücü Korundu

Yeni nüfus verileri doğrultusunda yapılan düzenleme, Kahramanmaraş’ın TBMM’deki temsil gücünü korudu. Kent, orta ölçekli iller arasında yer almayı sürdürürken, tek seçim çevresi uygulaması seçim sürecini daha sade bir yapıda sürdürecek.

YSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararı, bir sonraki genel seçimde uygulanacak.