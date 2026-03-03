ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan gerilim ve karşılıklı saldırılar sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. El-Cezire’nin aktardığına göre Trump, İran’ın ağır askeri kayıpların ardından görüşme talebinde bulunduğunu öne sürdü.
“Askeri Kapasiteleri Zayıflatıldı”
Trump, İran’ın bölgedeki askeri gücünün ve liderlik yapısının ciddi şekilde zarar gördüğünü savunarak şunları söyledi:
“Hava savunma sistemleri, hava kuvvetleri, donanmaları ve liderlik kadroları gitti. Konuşmak istiyorlar. ‘Artık çok geç’ dedim.”
ABD Başkanı, Tahran yönetiminin ancak ağır darbeler aldıktan sonra diplomasiye yöneldiğini iddia etti.
“Geri Dönüş Mümkün Değil”
İran’dan gelen görüşme talebine olumsuz yanıt verdiğini belirten Trump, mevcut gelişmeler ışığında sürecin geri dönüşünün olmadığını vurguladı.
Trump’ın açıklamaları, bölgede artan gerilimin diplomatik çözüm ihtimalini daha da zora sokabileceği yönünde yorumlandı.
Orta Doğu’da tansiyon yüksek seyrini korurken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve olası askeri hamleler küresel gündemin merkezinde yer almaya devam ediyor.