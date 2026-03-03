Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programında gönüllü gençler aynı sofranın etrafında toplanarak hem oruçlarını açtı hem de kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

Ekinözü Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programda sıcak ve samimi bir atmosfer hâkimdi.

İftar öncesinde gençlerle tek tek ilgilenen İl Müdürü Yasin Özdemir, onların hayallerini, projelerini ve beklentilerini dinledi.

Ramazan’ın paylaşma ruhunun hissedildiği gecede, gençlik merkezlerinde yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Ramazan’ın manevi huzuruyla harmanlanan buluşma, gençlerin yüzlerindeki tebessüm ve gönüllerindeki umutla sona erdi.