6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan yeniden imar ve inşa çalışmaları aralıksız sürüyor. Kalıcı konut ve iş yerlerinde sona gelinirken, depremlerde hasar gören ibadethaneler de aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılıyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu Yenişehir Mahallesi’nde bulunan ve depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Fatma Gölcü Camii için önemli bir aşamaya geçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Katılım Bankası iş birliğiyle imzalanan protokol kapsamında Fatma Gölcü Camii’nin yeniden inşası için süreç resmen başlatıldı.

Protokol çerçevesinde caminin yapım ihalesi 17 Mart Salı günü saat 11.30’da gerçekleştirilecek. İhalenin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde sahada çalışmaların başlaması planlanıyor.

Selçuklu Mimarisine Uygun, Geniş ve Kullanışlı Bir Camii Olacak

Selçuklu mimarisine uygun olarak projelendirilen Fatma Gölcü Camii, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunacak şekilde tasarlandı. İki kattan oluşacak caminin taban alanı 294 metrekare, toplam inşaat alanı ise 986 metrekare olacak. Proje kapsamında yalnızca ibadet alanı değil, aynı zamanda sosyal ve teknik ihtiyaçlara cevap verecek donatılar da yer alacak.

Cami bünyesinde abdesthane, imam odası, teknik hacimler ve geniş bir ibadet alanı bulunacak. Ayrıca vatandaşların bir araya gelebileceği toplanma alanı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla yapı çevresi de modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşturulacak. İç mekân mobilyaları da proje kapsamında temin edilerek cami, tüm unsurlarıyla eksiksiz şekilde hizmete hazır hale getirilecek.