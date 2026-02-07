Taşacak Bu Deniz 15. Bölümde Neler Oldu? 16. Bölüm Fragmanı!
Kızılcık Şerbeti 124. bölümüyle izleyiciyi yine entrika ve sürprizlerle dolu bir hikâyenin içine çekti. Ünal Ev bu kez beklenmedik bir cepheden sarsılırken, yaşananlar aile içindeki dengeleri bir kez daha altüst etti.

Tüm Aile Zehirlendi

Salkım’ın oğlu için uygun gördüğü gelin adayı, yaşadığı hayal kırıklığının ardından intikam almaya kalkıştı. Ancak olay büyümeden kontrol altına alındı. Yaşananlar, Salkım’ın Çimen’in diline düşmesine neden oldu.

Abdullah’tan Hayat’a Büyük Jest

Aileyi zor bir durumdan kurtaran Hayat, Abdullah’ın dikkatini çekti. Abdullah, Hayat’a yaptığı büyük jestle hem şaşırttı hem de yeni bir yakınlığın kapısını araladı.

Kıvılcım–Tuncay Dostluğu Ömer’i Rahatsız Etti

Kıvılcım’ın programına konuk olan Başak’ın babası Tuncay ile kurduğu arkadaşlık, Ömer’i huzursuz etti. Bu yakınlaşma, ilerleyen bölümler için yeni bir gerilimin habercisi oldu.

İlhami–Nursema Yakınlığı Asil’i Çileden Çıkardı

İlhami ile Nursema arasındaki dostluk her geçen gün güçlenirken, bu durum Asil’i daha da öfkelendirdi. Asil, geri dönüşü zor bir karar alarak Elif’e talip olduğunu Asude’ye açıkladı. Asude ise vakit kaybetmeden konuyu Abdullah’a taşıdı.

Başak Gerçeği Ortaya Çıkardı

Başak, aklındaki planı hayata geçirerek Bade’nin hamile olmadığını ve herkesi kandırdığını kanıtladı. Gerçeği Ömer’e söyleme görevi ise Fatih’e düştü.

İsteme Gecesinde Büyük Şok

Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gecede yaşananlar ise bölüme damga vurdu. Elif’in yaptığı beklenmedik açıklama, herkesi şoke ederken dizinin seyrini değiştirecek gelişmelerin sinyalini verdi.

Kızılcık Şerbeti 124. Bölüm Son Bölüm

Yeni Bölüm Fragmanı da Yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nin 125. bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız..

