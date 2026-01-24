Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali için hazırlık sürecini resmen başlattı. Kültür ve sanat alanındaki büyük ölçekli organizasyonların planlanmasına yönelik Türkiye Kültür Yolu Festivali Proje Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılında elde edilen veriler ışığında 2026 yılına ilişkin yol haritası ve 26 şehri kapsayacak festival takvimi ele alındı.

2025’te Rekor Katılım

Paylaşılan verilere göre, 2025 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali, Yaşayan Miras Şöleni ve Bir Anadolu Şenliği kapsamında 35 şehirde toplam 252 gün süren etkinlikler düzenlendi. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehirde 180 gün boyunca, 1.000’in üzerinde etkinlik noktasında gerçekleştirilen 9.600’den fazla etkinlikle 22 milyon katılımcıya ulaştı. Festival sürecinde 50 bini aşkın sanatçı sahne aldı.

Anadolu’nun Dört Bir Yanında Kültür

Yaşayan Miras Şöleni kapsamında 10 şehirde 30 gün boyunca 122 geleneksel sanat dalında 1.100’ü aşkın usta sanatkâr vatandaşlarla buluşturuldu. Bir Anadolu Şenliği ise 5 şehirde 42 gün süren programıyla yaklaşık 900 bin katılımcıya ulaştı.

Kahramanmaraş da Festival Şehri Oldu

2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kahramanmaraş da festival şehirleri arasında yer aldı. Kültür, sanat ve müziğin Anadolu’ya yayıldığı bu büyük organizasyonla Kahramanmaraş, hem kültürel mirasını hem de sanat potansiyelini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtma fırsatı bulacak. Festival süresince kentte konserler, sergiler, söyleşiler ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesi bekleniyor.

2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin, kültür ve sanatı daha geniş kitlelerle buluşturması hedefleniyor.