Cihan’ın, Alya ve Deniz’in kaçırılmasının hesabını Boran’dan sorması ve onları korumaktan asla vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirmesi, ipleri kopma noktasına getirir. Bu çıkış karşısında kontrolünü kaybeden Boran, güç dengesinin aleyhine döndüğünü fark eder. Köşeye sıkışan Boran, çözümü Ecmel’in tehlikeli fikirlerine kulak vermekte bulur.

Ancak bu karanlık ittifak, Sadakat’in dikkatinden kaçmaz. Yaşanacakların önüne geçmek isteyen Sadakat, radikal bir karar alarak Ecmel’i tamamen devre dışı bırakmayı planlar. Fakat attığı adım, hiç hesaba katmadığı gelişmeleri de beraberinde getirir ve dengeler bir kez daha altüst olur.

Diğer yanda Cihan ve Alya, geçmişte yarım kalmış hayatlara umut olabilmek için yeni bir yola girer. Attıkları bu adım, başkaları için bir başlangıç anlamına gelirken, Zerrin ve Kaya’yı bekleyen zorlu sınavın henüz farkında değildirler.

Zerrin cephesinde ise dramatik bir kırılma yaşanır. Çocuğuna yeniden kavuşabilmek uğruna Demir’in sunduğu ağır şartları kabul eden Zerrin, hayatının en büyük vazgeçişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu karar, yalnızca kendi kaderini değil, çevresindeki herkesin hayatını derinden etkileyecek sonuçların habercisi olur.

Uzak Şehir’in 46. bölümü, güç mücadelelerinin sertleştiği, ittifakların tehlikeli bir hâl aldığı ve duygusal kırılmaların zirveye çıktığı anlara sahne oluyor.

47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Boran, Alya'yı Cihan'dan ayırabilmek için her şeyi yapıyor, konu küçük Cihan'ı annesinden koparmak olsa dahi!

Alya aşkı ve oğlu arasında kalıyor. Zerrin ise bebeğine kavuşuyor. İşte merakla beklenen Uzak Şehir 47. bölüm fragmanı..