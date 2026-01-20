Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ve aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Veriler, hem yıl genelinde hem de yılın son ayında konut piyasasında belirgin bir hareketlilik yaşandığını ortaya koydu.

Aralık Ayında Satışlar Hızlandı

Türkiye genelinde konut satışları, Aralık 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 olarak kayıtlara geçti. Böylece yılın son ayında satışlar güçlü bir kapanış yaptı.

2025 Genelinde 1,6 Milyonun Üzerinde Satış

Ocak–Aralık 2025 döneminde toplam konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artışla 1 milyon 688 bin 910 oldu. Bu rakam, konut piyasasında toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.

En Çok ve En Az Satış Yapılan İller

2025’te konut satışlarında ilk üç il değişmedi:

İstanbul: 280 bin 262

Ankara: 152 bin 534

İzmir: 96 bin 998

En az konut satışı yapılan iller ise:

Yabancılara Konut Satışında Düşüş

Yabancılara satışta ilk üç il:

İstanbul: 7.989

Antalya: 7.118

Mersin: 1.800

Uyruklara göre en fazla konut alanlar ise Rusya, İran ve Ukrayna vatandaşları oldu.

İlk ve İkinci El Satışlar Arttı

İlk el konut satışları, aralıkta yüzde 26,2 artarak 96 bin 690 oldu.

2025 genelinde ilk el satışlar 540 bin 786 ile toplamın yüzde 32’sini oluşturdu.

İkinci el konut satışları ise aralıkta 158 bin 87, yıl genelinde ise 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti.

TÜİK verileri, 2025 yılında konut piyasasında hem iç talebin hem de kredi destekli satışların etkisiyle belirgin bir canlanma yaşandığını gösterdi. Özellikle büyük şehirler, satışların lokomotifi olmaya devam etti.