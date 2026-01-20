Altın fiyatları, küresel piyasalarda ons altındaki yükselişin etkisiyle güne artışla başladı. Dün değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 bin 496 liradan tamamladı.

Bugün ise yükselişini sürdüren gram altın, saat 09.30 itibarıyla yüzde 1 prim yaparak 6 bin 558 lira seviyesinden işlem görüyor.

Güncel Altın Fiyatları

Piyasalardaki son verilere göre:

Gram altın: 6.558 TL

Çeyrek altın: 10.930 TL

Cumhuriyet altını: 43.510 TL

Altın fiyatlarındaki artışta, küresel ekonomik belirsizlikler ve ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Piyasalarda Gözler Ons Altında

Uzmanlar, altın fiyatlarının seyrinde ons altındaki hareketlerin belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor. Küresel piyasalarda faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin, önümüzdeki günlerde altın fiyatları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.