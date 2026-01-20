İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları sürüyor. 8 Ekim 2025'te başlatılan operasyonlarda pek çok müzisyen, menajer, oyuncu, iş insanı ve kamuoyunun tanıdığı isimler gözaltına alınarak ifade ve kan ile saç örneği verdi.

Bu kapsamda 4 kişi daha gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan isimler arasında "Kafalar" YouTube kanalının kurucusu ve müzisyen Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut bulunuyor.