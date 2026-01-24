Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 122. bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitleyen olaylar yaşandı. Çimen ve Emir’in beklenmedik evliliği, her iki ailede de büyük bir şok yaratırken bu birliktelik özellikle Salkım cephesinde sert bir tepkiyle karşılanıyor. Salkım, evliliği sonlandırmak için harekete geçmeye kararlı görünürken, Kıvılcım ise endişelerine rağmen daha temkinli bir duruş sergiliyor.

Kıvılcım’ın gündemine düşen bir diğer çarpıcı gelişme ise hastaneden gelen telefon oluyor. Bebeklerin karışmış olabileceğine dair ihtimal, Kıvılcım’ı derinden sarsarken bu süreçte Ömer’le olan yakınlaşma dikkat çekiyor. İkilinin birbirine yaklaşması, Bade’nin gözünden kaçmıyor ve bu durum yeni bir krizin fitilini ateşliyor.

Öte yandan Nursema ile İlhami’nin arkadaşlığı, birlikte çalıştıkları platformda yavaş ama istikrarlı şekilde ilerlerken, Nilay’ın açtığı dükkân her geçen gün daha da hareketleniyor. Sevtap’ın özverili çalışması, işlerin yoluna girmesinde önemli rol oynuyor.

Fatih’in rahatsızlığı nedeniyle onun yerine önemli bir iş toplantısına katılan Başak ise başarılı performansıyla hem iş çevresinin hem de eşinin takdirini kazanıyor. Ev cephesinde ise Kıvılcım’la yaşadığı tartışmanın ardından evi terk eden Sönmez, torunu Çimen’in yanına taşınarak dengeleri daha da değiştiriyor.

Bölümün en çarpıcı anı ise Bade’nin hamlesi oluyor. Ömer’i adım adım takip eden Bade, onun bir geceyi Kıvılcım’ın yanında geçirdiğini belgeleyerek bu durumu herkesin önünde ifşa ediyor.

Fragmanda Fatih Yer Almadı

Dizide Fatih karakterine hayat veren oyuncu Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından yapım ve kanal yönetimi tarafından kadrodan çıkarıldı.

Test Sonrası Ayrılık Kararı

Edinilen bilgilere göre, yapılan kontrollerde yasaklı madde testinin pozitif sonuçlanması üzerine Show TV yönetimi hızlı bir karar alarak Güngör’ün dizideki rolüne son verdi. Alınan bu kararın ardından, dizinin hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Fatih karakteri için yeni oyuncu arayışına başlandığı öğrenildi.