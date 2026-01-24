Show TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Dizide Fatih karakterine hayat veren oyuncu Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından yapım ve kanal yönetimi tarafından kadrodan çıkarıldı.

Test Sonrası Ayrılık Kararı

Edinilen bilgilere göre, yapılan kontrollerde yasaklı madde testinin pozitif sonuçlanması üzerine Show TV yönetimi hızlı bir karar alarak Güngör’ün dizideki rolüne son verdi. Alınan bu kararın ardından, dizinin hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Fatih karakteri için yeni oyuncu arayışına başlandığı öğrenildi.

Doğukan Güngör’den Basın Açıklaması

Yaşanan gelişmelerin ardından Doğukan Güngör, sosyal medya hesapları üzerinden yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Güngör, diziden çıkarılma kararını kamuoyuyla aynı anda öğrendiğini belirterek duruma sitem etti. Açıklamasında sürecin kendisiyle paylaşılmadığını ifade eden oyuncu, yaşananların kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.

BASIN AÇIKLAMASI 4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların karar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah'a havale ediyorum. Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım. Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. Saygı ve Sevgilerimle Doğukan GÜNGÖR

Dizinin Geleceği Merak Konusu

Fenomen dizinin önemli karakterlerinden birinin ayrılması, izleyiciler arasında da büyük yankı uyandırdı. Fatih karakterinin hikâyeye nasıl veda edeceği ya da yeni oyuncuyla nasıl devam edeceği merak edilirken, yapım ekibinin senaryo üzerinde revizyona gittiği belirtiliyor.

Gözler Yapımcıdan Gelecek Açıklamada

Show TV ve yapımcı cephesinden konuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, dizinin yeni bölümlerinde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Doğukan Güngör’ün açıklamalarının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği ve taraflar arasında yeni bir adım atılıp atılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.