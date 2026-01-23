Bölümün merkezinde, Serhat ve Melek’in merakla beklenen boşanma davası vardı. Serhat’ın ani boşanma kararıyla sarsılan Yıldız, çaresizlik içinde kıvranırken Babahan’a sığındı. Ancak Babahan, Yıldız’a doğrudan yardım etmek yerine kararı yine ona bırakarak kendi kaderini çizmesi gerektiğini hatırlattı. Bu durum, Yıldız için hem bir sınav hem de büyük bir yıkım oldu.

Taşacak Bu Deniz Son Bölümde Neler Oldu? Yeni Bölüm Fragmanı Full HD İzle!
Aşır’ın Sonu Yaklaşıyor

Konakta güç dengeleri altüst olurken, karanlık planların odağındaki Aşır için çember daralmaya başladı. Ziyan’ın atacağı kritik adımlar, Serhat’ın vereceği hayati kararda belirleyici bir rol oynadı. Serhat, bir yanda geçmişin yükü, diğer yanda ise geleceğine dair belirsizlikler arasında sıkıştı.

Yıldırım’ın Kaos Planı Devrede

Yaşanan karmaşayı fırsat bilen Yıldırım, uzun süredir üzerinde çalıştığı planlarını nihayet devreye soktu. Yıldırım, Serhat'tan Yıldız'ı istemeye geldi. Yıldırım’ın bu sinsi hamleleri, hem Yelduran Konağı'nda hem de Urfa'nın köklü aileleri arasında yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Büyük Final: Melek mi, Yıldız mı?

Davanın günü gelip çattığında Serhat, kalbi ve vicdanı arasında en zor sınavını verdi. İzleyiciler bölüm sonunda şu soruyla baş başa kaldı: Serhat, İstanbul’daki büyük aşkı Melek’i mi seçecek, yoksa törelerin ve kaderin getirdiği Yıldız’ı mı?

