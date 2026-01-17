TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye’de Altın Kupa heyecanı doruk noktasına ulaştı. Final haftasına girilmesiyle birlikte rekabetin iyice sertleştiği yarışmada, izleyicilerin merakla beklediği ilk finalist 16 Ocak 2026 Cuma akşamı yayınlanan bölümde açıklandı.

Dört Güçlü İsim, Tek Final Bileti

Altın Kupa mücadelesinde Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç, finale çıkabilmek için tezgâh başında tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmacıların iddialı tabaklar hazırladığı gecede mutfakta tansiyon zaman zaman yükselirken, şefler yapılan sunumlar için “Roket gibi tabaklar geliyor” yorumlarıyla çıtayı ne kadar yükselttiklerini gözler önüne serdi.

Son İkiye Hasan ve Çağatay Kaldı

Üç etaptan oluşan kritik final gecesinde, yarışmacıların aldığı puanlar kaderlerini belirledi. Etaplar sonunda Hasan ve Çağatay son ikiye kalmayı başardı. Şeflerin verdiği puanlar sonucunda rakibine fark atan Hasan, Altın Kupa’da adını finale yazdıran ilk yarışmacı oldu.

İzleyiciler Yanıtı Merak Ediyordu

Bölümün ardından ekran başındaki binlerce izleyici, “MasterChef ilk finalist kim oldu?” ve “16 Ocak 2026 MasterChef’te kim finale kaldı?” sorularının yanıtını aramaya başladı. Bu soruların yanıtı netleşti: MasterChef Türkiye Altın Kupa’nın ilk finalisti Hasan oldu.