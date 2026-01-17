Sinop-Samsun kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde iki aracın karıştığı hasarlı kaza sonucu araçlarından inip yolun sağ kısmında bekleyenlere E.Ü. (56) yönetimindeki 57 AB 714 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsün çarptığı Y.S. (33), T.S. (55), B.S.İ. (36) ve Adem S. (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.