Türkiye Genelinde Eş Zamanlı Operasyon
İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları iş birliğiyle dolandırıcılık suçlarına karşı geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bartın ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda 390 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden 247’si tutuklanırken, 143 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
600 Milyon Liralık Dolandırıcılık
Soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin;
-
Kendilerini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıttıkları,
-
Sahte otel rezervasyonu yaptıkları,
-
Belediyede işe yerleştirme vaadiyle para topladıkları,
-
Sosyal medya üzerinden sahte ilanlar verdikleri,
-
“Sazan sarmalı” yöntemiyle gayrimenkul satışı yaptıkları,
-
Yasa dışı ilaç temini bahanesiyle vatandaşları kandırdıkları tespit edildi.
Bu yöntemlerle vatandaşları toplamda yaklaşık 600 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.
Çok Sayıda Mal Varlığına El Konuldu
Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal, iletişim cihazı ve bilişim ekipmanı ele geçirildi.
Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen;
-
Döviz, altın ve gümüş gibi değerli madenler
-
Ruhsatsız silah ve mühimmat
-
13 farklı gayrimenkul
yetkililer tarafından el konulan varlıklar arasında yer aldı.
Soruşturma Devam Ediyor
Emniyet birimleri, dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Yetkililer, vatandaşların özellikle sosyal medya ilanları, telefon dolandırıcılığı ve sahte yatırım teklifleri konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.