Yangın Nasıl Başladı?

Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde, “showroom” (şov alanı) olarak adlandırılan kısımda bulunan grill plate adlı ticari mutfak cihazından kaynaklı olarak 21 Ocak 2025 saat 03.16’da yangın çıktı.

Yangının, LPG fleksi hortumunun erimesi sonucu gazın alev almasıyla kısa sürede kontrol edilemez boyuta ulaştığı belirlendi.

Müdahale Saatler Sonra Geldi

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü raporuna göre:

Yangın ihbarı: 03.30

İtfaiyenin olay yerine varışı ve ilk müdahale: 04.24

Yangına ilk müdahalenin otel personeli tarafından yapıldığı, alevlerin 4’üncü kattaki mutfak/restoran bölümünden başladığı tespit edildi.

Tahliye ve Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine ulaşan ekipler, otelin ön cephesinden merdivenli araçlarla 50’den fazla kişiyi camlardan tahliye etti.

Arka cephede karlı yol ve gevşek zemin nedeniyle araç girişi mümkün olmadığından, 1 vatandaş atlama yatağıyla kurtarıldı.

Toplamda:

156 araç

428 personel TikTok’ta Çocuk Hesaplarına Yapay Zekâ Denetimi Geliyor İçeriği Görüntüle

ile müdahale edildi. Arama-kurtarma ve soğutma çalışmaları, ihbardan 36 saat sonra tamamlandı.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın açıklamasına göre:

78 kişi hayatını kaybetti

137 kişi yaralandı

Hayatını kaybedenler Bolu, İstanbul, Ankara, Mardin, Adana, Bartın, Manisa, Konya, Bursa, Kayseri ve İzmir’de toprağa verildi.

Tutuklanan İsimler

Soruşturma kapsamında aralarında otel sahibi, üst düzey yöneticiler, belediye ve kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında:

Otel sahibi Halit Ergül

Genel Müdür Emir Aras

Yönetim kurulu üyeleri

Otel müdürü, muhasebe müdürü

Belediye başkan yardımcısı

İtfaiye ve il özel idaresi yöneticileri

Teknik ve mutfak personeli

yer aldı.

Bilirkişi Raporu: “Öngörülebilir ve Önlenebilirdi”

Uzman akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda:

Yangının LPG kaynaklı olduğu

Dumanın merdiven boşluklarından üst katlara yayıldığı

Ahşap kaplamanın yangını hızlandırdığı

Otelin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik şartlarını sağlamadığı

tespit edildi.

Raporda, otel sahipleri, yöneticiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile LPG tesisatından sorumlu kişiler birinci derecede asli kusurlu bulundu.

Denetim Zincirindeki İhmaller

Bilirkişi raporunda ayrıca;

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bolu İl Özel İdaresi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü

denetim görevlerini eksik ve özensiz yerine getirmekle eleştirildi.

“Basit Önlemlerle Engellenebilirdi”

Raporda şu ifadeye yer verildi: