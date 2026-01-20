Yangın Nasıl Başladı?
Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde, “showroom” (şov alanı) olarak adlandırılan kısımda bulunan grill plate adlı ticari mutfak cihazından kaynaklı olarak 21 Ocak 2025 saat 03.16’da yangın çıktı.
Yangının, LPG fleksi hortumunun erimesi sonucu gazın alev almasıyla kısa sürede kontrol edilemez boyuta ulaştığı belirlendi.
Müdahale Saatler Sonra Geldi
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü raporuna göre:
-
Yangın ihbarı: 03.30
-
İtfaiyenin olay yerine varışı ve ilk müdahale: 04.24
Yangına ilk müdahalenin otel personeli tarafından yapıldığı, alevlerin 4’üncü kattaki mutfak/restoran bölümünden başladığı tespit edildi.
Tahliye ve Kurtarma Çalışmaları
Olay yerine ulaşan ekipler, otelin ön cephesinden merdivenli araçlarla 50’den fazla kişiyi camlardan tahliye etti.
Arka cephede karlı yol ve gevşek zemin nedeniyle araç girişi mümkün olmadığından, 1 vatandaş atlama yatağıyla kurtarıldı.
Toplamda:
-
156 araç
-
428 personel
ile müdahale edildi. Arama-kurtarma ve soğutma çalışmaları, ihbardan 36 saat sonra tamamlandı.
Can Kaybı ve Yaralı Sayısı
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın açıklamasına göre:
-
78 kişi hayatını kaybetti
-
137 kişi yaralandı
Hayatını kaybedenler Bolu, İstanbul, Ankara, Mardin, Adana, Bartın, Manisa, Konya, Bursa, Kayseri ve İzmir’de toprağa verildi.
Tutuklanan İsimler
Soruşturma kapsamında aralarında otel sahibi, üst düzey yöneticiler, belediye ve kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.
Tutuklananlar arasında:
-
Otel sahibi Halit Ergül
-
Genel Müdür Emir Aras
-
Yönetim kurulu üyeleri
-
Otel müdürü, muhasebe müdürü
-
Belediye başkan yardımcısı
-
İtfaiye ve il özel idaresi yöneticileri
-
Teknik ve mutfak personeli
yer aldı.
Bilirkişi Raporu: “Öngörülebilir ve Önlenebilirdi”
Uzman akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda:
-
Yangının LPG kaynaklı olduğu
-
Dumanın merdiven boşluklarından üst katlara yayıldığı
-
Ahşap kaplamanın yangını hızlandırdığı
-
Otelin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik şartlarını sağlamadığı
tespit edildi.
Raporda, otel sahipleri, yöneticiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile LPG tesisatından sorumlu kişiler birinci derecede asli kusurlu bulundu.
Denetim Zincirindeki İhmaller
Bilirkişi raporunda ayrıca;
-
Kültür ve Turizm Bakanlığı
-
Bolu İl Özel İdaresi
-
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
-
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
denetim görevlerini eksik ve özensiz yerine getirmekle eleştirildi.
“Basit Önlemlerle Engellenebilirdi”
Raporda şu ifadeye yer verildi:
“Olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir nitelikte olduğu; ihmaller zincirinin yangının büyümesi ve çok sayıda can kaybı ile doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir.”