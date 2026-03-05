Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği ve Merdan Balıkçılık iş birliğiyle hazırlanan “Denizi Olmayan Şehirden Balıkçılık Serüveni” adlı kitap okuyucuyla buluştu. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, şehrin üretim potansiyelini ve balıkçılık kültürünü anlatan bu özel eseri tanıtarak ilgili kurumlara ve kişilere takdim etti.



Azim ve Emekle Yazılan Bir Başarı Hikâyesi

Kitap, coğrafi olarak denize kıyısı bulunmayan bir kentin; baraj gölleri ve akarsularını kullanarak nasıl bir balıkçılık merkezine dönüştüğünü mercek altına alıyor. Eserde şu temalar ön plana çıkıyor:



Üretim Gücü: Kahramanmaraş’ın alabalık üretimi ve ihracatındaki stratejik önemi.

Balıkçılık Tutkusu: Zorlu şartlara rağmen sektöre gönül verenlerin hikâyeleri.

Ekonomik Vizyon: Şehrin sanayi kimliğinin yanına eklenen "su ürünleri" başarısı.



"Bu Sadece Bir Kitap Değil, Bir Şehrin Hafızası"



Dernek Başkanı İbrahim Sarı, kitabın takdimi sırasında yaptığı açıklamada, bu eserin Kahramanmaraş’ın sadece depremlerle veya sanayiyle değil, aynı zamanda üretim ve azimle anılması gerektiğini vurguladı. Sarı, "Denizimiz yok ama bereketli sularımız ve bu suları işleyen çalışkan insanlarımız var. Bu kitap, o insanların emeğine bir saygı duruşudur," ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş, Türkiye'nin iç su balıkçılığında en yüksek üretim kapasitesine sahip illerinden biri olup, özellikle alabalık ihracatında Avrupa pazarında önemli bir paya sahiptir.