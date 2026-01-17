Dizinin yeni bölümünde İso ve Fadime’nin ani evliliği, her iki ailede de adeta deprem etkisi yarattı. Bu evliliği kesin bir dille reddeden Adil, Fadime’yi zorla Koçari Konağı’na götürürken, İso’yu da alıkoydu. Yaşananlar üzerine Furtunalılar, İso’yu kurtarmak ve Fadime’yi geri almak için harekete geçti.

Taş Köprü’de Silahlar Konuştu

Taraflar Taş Köprü’de karşı karşıya geldi. Koçariler ile Furtunalar arasında çıkan büyük çatışma kanlı bitti. Yaşanan arbede sırasında Oruç vurularak ağır yaralandı. Olay, iki aile arasındaki gerilimi geri dönülmez bir noktaya taşıdı.

Adil Boşanma İçin Devreye Girdi

Adil, Fadime’nin tıpkı Esme gibi kendini korumak için evlendiğini düşünerek, bu evliliğin bir an önce bitmesi için harekete geçti. Ancak İso ve Fadime, evliliklerinin zorunluluktan değil, gerçek bir aşka dayandığını Adil’e anlatmaya çalıştı. Öte yandan Esme, Fadime’nin kendi kaderini yaşamasını istemediğini söyleyerek onun Furtuna Konağı’na gelmesine karşı çıktı.

Oruç’un Hayatı Tehlikede

Oruç’un ağır yaralandığını öğrenen Eleni, büyük bir sarsıntı yaşadı. Hayati tehlikesi bulunan Oruç’un acilen ameliyat edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Eleni, onu kurtarabilmek için annesi Melina’dan yardım istedi. Kızını kurtarmak isteyen Melina ise savcıyla iş birliği yaparak uzun zamandır beklediği fırsatı yakaladı.

Adil’den Şok Hamle, Yeni Kriz Kapıda

Bölümün ilerleyen dakikalarında Adil, herkesi şaşırtan bir karar alarak Fadime ile olan evliliği kabul ettiğini açıkladı ve Furtunalıları istemeye çağırdı. Ancak Koçari Konağı’na Esme’nin Şerif’in kolunda girmesi, Adil’i adeta yıktı. Tüm bu gelişmelerin ardından Adil’in, Furtunalara hazırladığı büyük sürpriz, yeni bölüm öncesi merakı zirveye taşıdı.

Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük bir çatışmanın habercisi oldu.

Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

