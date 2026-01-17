Daha önce Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Ağrı gibi illerde başlayan kura süreci, yeni eklenen şehirlerle birlikte devam ediyor.
Resmî sitede yer alan haritada kırmızıya boyanan iller, bu hafta hak sahipliği kuralarının yapılacağını gösteriyor. Böylece binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği tarihler netleşmeye başladı.
Gözler Murat Kurum’un Paylaşacağı Yeni Takvimde
Geçtiğimiz haftalarda haftalık kura takvimi, Murat Kurum tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bakan Kurum’un açıklamalarının ardından, TOKİ’nin internet sitesinde yer alan harita güncellenerek bu hafta kura çekimi yapılacak yeni iller belli oldu.
Yetkililer, önümüzdeki günlerde paylaşılacak yeni haftalık takvimle birlikte diğer illerin de netlik kazanacağını belirtiyor.
İl İl Güncel TOKİ Kura Çekim Tarihleri
Erzincan
-
Tarih: 18 Ocak 2026 Pazar
Trabzon
-
Tarih: 21 Ocak 2026 Çarşamba
-
Yer: Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi
Kastamonu
-
Tarih: 23 Ocak 2026 Cuma
-
Yer: Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
Sivas
-
Tarih: 23 Ocak 2026 Cuma
-
Yer: Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi
Hak Sahipleri Resmî Kaynakları Takip Etmeli
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura tarihleri, yalnızca TOKİ’nin resmî internet sitesi ve Bakanlık açıklamaları üzerinden kesinlik kazanıyor. Başvuru sahiplerinin, kura yerleri ve saatleriyle ilgili detaylar için resmî duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor.