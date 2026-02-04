Borsa İstanbul’da yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazanarak 13.875,32 puanla tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Yeni işlem gününe de rekorla başlayan endeks, açılışta yüzde 0,64 artışla 13.964,03 puana yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi ise yüzde 0,45 değer kazandı. Sektörler arasında en güçlü yükseliş madencilikte görülürken, tek düşüş menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksinde yaşandı.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve yapay zekâ temelli endişeler risk iştahını sınırlasa da, yurt içinde pozitif görünüm korunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ABD ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğuna yönelik açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Analistler, teknik görünümde 14.000 ve 14.100 puanı direnç, 13.700 ve 13.600 puanı destek seviyeleri olarak öne çıkarırken, bugün yurt içinde TCMB verileri, yurt dışında ise küresel PMI ve ABD istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.