Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Dün ons altındaki artışa paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,6 artışla 7 bin 230 liradan kapattı.

Yeni işlem gününde de yükselişini sürdüren gram altın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,6 artışla 7 bin 340 liradan işlem görüyor. Gram altın, böylece son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir çeyrek altına da yansıdı. Piyasalardaki son verilere göre çeyrek altın, yeni günde 12 bin 470 liradan satışa sunuluyor.

Çeyrek altındaki bu seviye, özellikle düğün sezonu öncesinde alım yapmayı planlayan vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

Yatırımcıların uzun vadeli tercihlerinden biri olan Cumhuriyet altını da yükseliş trendini sürdürüyor. Cumhuriyet altını, aynı saatlerde 49 bin 660 liradan satılıyor.

Fiyatlardaki artış, Cumhuriyet altınını yeniden güvenli liman arayan yatırımcıların odağına taşıdı.

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişte küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ons altındaki güçlü seyrin etkili olduğunu belirtiyor. Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında dalgalı ancak yukarı yönlü hareketin bir süre daha devam edebileceği ifade ediliyor.