Videolarda, Türkiye’nin son yıllarda ulaştırma ve altyapı alanında hayata geçirdiği büyük projelere gönderme yapılırken, “Cuma 14.00” ifadesi kamuoyunda soru işaretleri oluşturdu. Bakanlığın daha önce Türksat 6A, milli hızlı tren ve büyük karayolu yatırımları öncesinde de benzer bir iletişim dili kullanmış olması, yeni bir önemli duyurunun işareti olarak yorumlandı.

Gözler cuma günü saat 14.00’te

Henüz açıklamanın içeriğine dair resmi bir bilgi paylaşılmazken, sektör temsilcileri ve vatandaşlar Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme vizyonuna yeni bir ivme kazandırması beklenen gelişme için geri sayıma geçti.

Bakan Uraloğlu, son paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu menzilin varışı, Türkiye’nin ulaştığı yeni bir şahlanış noktasına açılıyor. Heyecan dorukta, geri sayım sürüyor. Yollarla kenetlenen gönüller, yatırımlarla şahlanan Türkiye. Hayırlı, uğurlu olsun. 30 Ocak Cuma 14.00.”