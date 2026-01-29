Meteoroloji değerlendirmelerine göre Kahramanmaraş genelinde 29 Ocak Perşembe günü hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gündüz saatlerinde Andırın ve Göksun’un batı kesimlerinde yerel yağışlar görülürken, akşam saatlerinden itibaren yağışların il genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Gece saatleri ile cuma sabahında yer yer kuvvetli olması öngörülen yağışların, ilin kuzey ilçelerinin yüksek kesimleri ve dağlık bölgelerinde yoğun kar, güney ilçeler ve alçak kesimlerde ise kuvvetli yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise yer yer sis ve pus hadisesi görülebileceği bildirildi.

Yetkililer, özellikle Göksun, Kurucaova, Andırın Geben, Değirmendere, Meryemçil, Çiğşar çevresi ile Tekir, Çukurhisar, Ağıllı, Çağlayancerit, Engizek, Uludaz, Yavşan, Başkonuş ve Yedikuyular Kayak Merkezi başta olmak üzere Milcan ve Bertiz’in doğu kesimlerindeki yüksek mahallelerde zaman zaman etkili kar yağışları görülebileceğini belirtti.

Çığ Uyarısı

Önümüzdeki günlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte eğimli ve yüksek bölgelerde çığ riskinin yükselmesi bekleniyor. Özellikle kırsal ve dağlık alanlarda yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

Günün Beklenen En Yüksek Sıcaklıkları:

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 10 – 12 °C

Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak: 2 – 4 °C

Çağlayancerit: 7 °C

Andırın: 8 °C

Rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, hava koşullarındaki değişime göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağını bildirdi.