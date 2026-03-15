AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen “Vefa İftarı” programı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen programda teşkilat mensupları, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli aynı sofrada bir araya geldi.

Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere AK Parti’nin farklı kademelerinden çok sayıda isim katılım sağladı. İl ve ilçe teşkilatlarının yoğun ilgi gösterdiği programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programda katılımcılara hitap eden Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, teşkilat mensuplarıyla aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Gül, teşkilatın her kademesiyle sahada çalışmaya ve şehre hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

İftar programında konuşan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ise Ramazan ayının birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği dönemlerden biri olduğunu belirterek, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması ve daha güçlü bir şehir haline gelmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.