AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen “Vefa İftarı” programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen programda teşkilat mensupları ve davetliler aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. Programa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katılarak teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtan programda konuşan Başkan Fırat Görgel, toplumun her kesimini bir araya getiren bu tür buluşmaların önemine dikkat çekti. Görgel, Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek birlik ve beraberliğin her zaman korunması gerektiğini ifade etti.

Program boyunca teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Görgel, Ramazan ayının bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Vefa İftarı programı, yapılan sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.