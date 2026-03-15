Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen “Vefa İftarı” programına katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda partililer ve davetliler aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı. Yoğun katılımın olduğu programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrarın hakim olmasını arzuladığını vurguladı, “Türkiye hiçbir zaman başkalarının kaybı üzerinden kazanç arayan bir ülke olmadı. Biz her zaman bölgemizde huzurun ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Yumaklı, bu tür programların toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini belirtti.

Programın sonunda AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül tarafından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya günün anısına hediye takdim edildi. İftar programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve sohbetlerle sona erdi.