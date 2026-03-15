Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Osmandede köyünde sabah saatlerinde görülen kurt sürüsü köylüler arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde tarlalarına gitmek için evlerinden çıkan bazı köy sakinleri, kırsal alanda dolaşan bir kurt sürüsüyle karşılaştı. Bir süre bölgede dolaşan kurtların daha sonra dağlık alana doğru uzaklaştığı öğrenildi.

Kurt sürüsünü gören vatandaşlar durumu çevredeki diğer köylülere bildirirken, bölgede hayvancılıkla uğraşan bazı vatandaşlar tedbir amacıyla hayvanlarını ağıllarda tutmaya başladı.

Köy sakinleri, özellikle kırsal alanlarda zaman zaman yaban hayvanlarının görüldüğünü ancak sürü halinde kurtlarla karşılaşmanın ender yaşanan bir durum olduğunu belirtti.

Kurtların herhangi bir saldırı ya da zarara yol açmadan bölgeden uzaklaştığı öğrenilirken, vatandaşlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.