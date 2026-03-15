Kahramanmaraş’ta Kayseri yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece saatlerinde Kayseri yolu Ticaret Borsası önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. (19) yönetimindeki 46 ADN 114 plakalı otomobil seyir halindeyken, sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen M.Y. (27) idaresindeki 46 ABJ 735 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 46 ABJ 735 plakalı araç ise orta şeritte ilerleyen A.D. (42) yönetimindeki 46 DM 093 plakalı aracın arka kısmına çarparak zincirleme kazaya neden oldu.
Kazada toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.