Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren HG Hospital’da görev yapan sağlık çalışanları, Ramazan ayı ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Hastane yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda doktorlar, hemşireler, sağlık personeli ve idari çalışanlar aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşma, sağlık çalışanları arasında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Programa hastanenin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri de katıldı. İftar öncesi ve sonrasında yapılan sohbetlerde, sağlık çalışanlarının özverili hizmetleri ve toplum sağlığı için üstlendikleri önemli görevler vurgulandı.

Programda yapılan konuşmalarda, bir yılı aşkın süredir sağlık sektöründe hizmet veren bir kurum olarak insan hayatına dokunmanın büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir onur olduğu ifade edildi. Sağlık çalışanlarının fedakârca yürüttükleri görevlerin toplum için büyük değer taşıdığına dikkat çekildi.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunun hissedildiği program, sağlık çalışanlarının sohbet ederek bu anlamlı atmosferi birlikte paylaşmalarıyla sona erdi.