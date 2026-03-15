Ailelerin ve çocukların güvenle vakit geçirebildiği eğlence alanlarıyla dikkat çeken Blueland Lunapark ve Aquapark, yeni sezonda da adrenalin dolu oyuncaklar, eğlenceli aktiviteler ve ferah sosyal alanlarıyla Kahramanmaraşlılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Ramazan Bayramı’nda Eğlence Devam Edecek

Blueland Lunapark ve Aquapark yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tesisin sezon açılışının ardından Ramazan Bayramı boyunca da hizmet vermeye devam edeceği belirtilerek tüm aileler bayram eğlencesini birlikte yaşamaya davet edildi. Bayram tatilinde çocukların ve gençlerin keyifle vakit geçirebileceği güvenli ve modern bir eğlence ortamı sunulacağı ifade edildi.

Şehrin Eğlence Merkezi

Kahramanmaraş’ta sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri haline gelen Blueland Lunapark ve Aquapark, hem yerel halkın hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Modern lunapark oyuncakları, su eğlence alanları ve geniş sosyal alanlarıyla her yaş grubuna hitap eden tesis, yeni sezonda da şehrin en hareketli eğlence merkezlerinden biri olmayı sürdürecek.

Blueland yetkilileri, tüm Kahramanmaraş halkını ve çevre illerden gelecek ziyaretçileri 18 Mart’tan itibaren eğlence dolu yeni sezona davet etti.