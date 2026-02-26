Olay, Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden alacak-verecek meselesi bulunan C.T.B. ile Oğuzhan Koç (18) arasında bir görüşme gerçekleşti. Ancak ikili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya evrildi.

Kavganın büyümesi üzerine C.T.B., yanındaki bıçakla genç Oğuzhan’a saldırdı. Aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan Koç’u gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç, Afşin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede ameliyata alınan ve doktorların hayata döndürmek için yoğun çaba sarf ettiği Oğuzhan Koç, ne yazık ki kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Henüz 18 yaşında olan gencin vefat haberi, ailesini ve Bakraç Mahallesi sakinlerini yasa boğdu.

Olayın ardından kayıplara karışan zanlı C.T.B., güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Hayatının baharında yaşamını yitiren Oğuzhan Koç’un cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Bakraç Mahalle Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.