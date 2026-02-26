Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmet alanlarında geçici süreli istihdam sağlamak amacıyla AKBEL A.Ş. bünyesinde personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 hayvan bakıcısı istihdam edilecek. Alımın, belediyenin sahadaki hizmet kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Başvuru Şartları Neler?

Adayların, 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kriterleri taşıması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak adaylarda şu şartlar aranıyor:

Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan ceza almamış olmak,

Fuhuş, cinsel saldırı, çocuk istismarı, uyuşturucu ve tefecilik gibi suçlardan sabıka kaydının bulunmaması,

Vardiyalı çalışma sistemine engel teşkil edecek sağlık sorununun olmaması,

Başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak ,

En fazla lise mezunu olmak ,

25 Şubat 2026 tarihinden önce Kahramanmaraş merkez ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

İkamet şartının belgelendirilmesi için adaylardan e-Devlet üzerinden alınacak “Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” isteniyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan online başvuru formu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olması büyük önem taşıyor.

Yetkililer, yanlış veya eksik beyanda bulunan adayların başvurularının geçersiz sayılacağını; işe başladıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenlerin ise sözleşmelerinin tazminatsız olarak feshedileceğini vurguladı.

Önemli Hatırlatma

Belediye tarafından yapılan açıklamada, başvuru yapan tüm adayların ilan metninde yer alan şartları kabul etmiş sayılacağı belirtildi. Başvuruda bulunmak isteyen adayların işlemlerini bugün mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor.