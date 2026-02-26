Genel Kurul kürsüsünden yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yapan Köksal, Ramazan’ın sadece bir ibadet dönemi değil; aynı zamanda toplumsal huzurun, paylaşmanın ve kardeşliğin güçlendiği özel bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekti.

Milletvekili Köksal, konuşmasında kararlı bir tonla, “Ramazan Ayının manevi iklimini vesayetçi, milletten uzak ve dayatmacı zihinleri ile bulandırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ramazan’ın toplumun her kesiminde dayanışma ruhunu canlandırdığını belirten Köksal, özellikle eğitim ortamlarında oluşacak manevi atmosferin önemine değindi.

Okulların yalnızca bilgi yuvası değil, aynı zamanda değerlerin yaşatıldığı mekânlar olduğunu vurgulayan Köksal, “Okullar çocuk cıvıltıları ile Ramazan Ayının maneviyatına uygun olarak paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri ile şenlenecek” sözleriyle gelecek nesillerin dayanışma kültürüyle büyüyeceğine işaret etti.