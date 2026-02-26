Kentte etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi bölümünde ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma yürüttü. Çalışmalar sırasında aniden meydana gelen çığ, kepçe ve kamyonun üzerine düştü.

Çığın ardından araçlarda bulunan sürücüler hızla dışarı çıkarıldı. Yapılan ilk kontrollerde sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için bölgede yoğun bir çalışma başlatıldı.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirterek sürücüleri ve ekipleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Sahara Geçidi ve çevresinde ulaşımın kontrollü şekilde sağlanacağı bildirildi.