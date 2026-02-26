Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçeler ve kırsal mahallelerde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara neden olmaması için tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde; Onikişubat’ta Kümperli, Göksun’da Tombak ve Kamışçık, Afşin’de Çoğulhan, Çağlayancerit ve Ekinözü başta olmak üzere kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yollar karla mücadele ekipleri tarafından sürekli olarak temizleniyor.

Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve yerleşim yerlerine ulaşımı sağlayan güzergâhlar öncelikli olarak açık tutuluyor. Ekipler, sorumluluk sahasındaki yolları gece gündüz demeden ulaşıma açık tutarken, kar yağışı ve düşük sıcaklıkların yol açabileceği buzlanmaya karşı da önleyici tedbirler alıyor.

Vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için kar küreme çalışmalarına eş zamanlı olarak tuzlama uygulamaları da gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak aralıksız devam edeceği vurgulandı. Açıklamada kar küreme ve tuzlama taleplerinin ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletilebileceği belirtildi.