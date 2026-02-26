Ramazan ayında vatandaşların sahih dini bilgiye ulaşma talebinin arttığını belirten Halil Kılıç, 190 Fetva Hattı’nın bu ihtiyaca hızlı ve güvenilir şekilde cevap verdiğini söyledi.

Kılıç, fetva hattının normal zamanlarda hafta içi 09.00–21.00, cumartesi günleri ise 09.00–17.00 saatleri arasında hizmet verdiğini, Ramazan ayında ise haftanın 7 günü 09.00–21.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet sunduğunu ifade etti. Hatta görev yapan vaizlerin alanlarında özel olarak yetiştirildiğini vurgulayan Kılıç, kadın ve erkek fetva vaizlerinin birlikte görev yaptığını, Din İşleri Yüksek Kurulu ile anlık iletişim halinde çalıştıklarını kaydetti.

Detaylı araştırma gerektiren sorularda, başta doktorlar olmak üzere alan uzmanlarının görüşlerine başvurulduğunu belirten Kılıç, vatandaşlara hem sözlü hem de yazılı olarak hizmet verildiğini dile getirdi. Fetva sorularının e-Devlet üzerinden Din İşleri Yüksek Kurulu’nun “soru sor” bölümünden de iletilebildiğini ve bu platformda 7/24 cevap alınabildiğini aktardı.

Türkiye genelinde fetva hizmetinin yaygın bir kadroyla sürdürüldüğünü söyleyen Kılıç, 350 fetva vaizinin görev yaptığını, bunların 130’unun kadın, 220’sinin erkek olduğunu ifade etti. Ramazan öncesinde günlük ortalama 6 bin sorunun yanıtlandığını belirten Kılıç, Ramazan’la birlikte bu sayının neredeyse üç katına çıktığını vurguladı.

Ramazan ayında en çok orucu bozan ve bozmayan durumlar, niyet ve zekât konularında sorular geldiğini aktaran Kılıç, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli fetva botunun da hizmete büyük katkı sağladığını söyledi. Bu sistemin, kurulun daha önce hazırladığı fetvalar doğrultusunda çalıştığını belirten Kılıç, fetva vaizlerinin sorulara daha hızlı ve doğru cevap vermesine imkân sunduğunu ifade etti.

Halil Kılıç, yapay zekâ botunun fetva vaizinin yerini almadığını, ancak örneğin “Göz damlası orucu bozar mı?” gibi sorularda ilgili kurul fetvasını anında vaizin önüne getirerek süreci hızlandırdığını kaydetti.