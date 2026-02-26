Asrın Seferberliğinde 455 Bin Konut Tamamlandı

Türkiye, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlatılan çalışmalarla yaralarını büyük ölçüde sardı. Devlet ve millet iş birliğiyle yürütülen “asrın seferberliği” kapsamında 3 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin 357 konut ve iş yeri inşa edildi.

Hatay’da 27 Aralık 2025’te, Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan konut sayısı kamuoyuyla paylaşıldı.

Hak Sahiplerine Teslimler Başladı

Büyük bir özveriyle tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim süreci birçok ilde düzenlenen törenlerle başladı. Depremzedeler, uzun süredir bekledikleri yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ödeme Koşulları Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ödeme planına ilişkin detayları duyurdu.

Deprem konutlarımızda ödeme koşullarımız net ❗



Faizsiz, 18 yıl sabit fiyat, ilk 2 yıl ödeme yok.#TürkiyeminGücüneBak pic.twitter.com/rytAZhKDB3 — Murat KURUM (@murat_kurum) February 25, 2026

Konutlarda Ödeme Planı Nasıl Olacak?

Yeni modele göre:

İlk 2 yıl: Geri ödeme yok

Vade: 18 yıl

Faiz: Yok

Aylık taksit: 8 bin 750 TL

Taksitler: Vade boyunca sabit, artış yok

Peşin Ödemede Yüzde 74 İndirim

Konut bedelini peşin ödemek isteyen hak sahipleri için önemli bir avantaj sunuluyor. Buna göre:

Peşin ödeme tutarı: %74 indirimle 484 bin TL

Köy Evlerinde de Aynı Model

Köy evleri için de aynı ödeme sistemi geçerli olacak:

2 yıl geri ödemesiz

18 yıl vadeli

Faizsiz

Aylık taksit: 8 bin 100 TL (sabit)

Peşin ödeme: %74 indirimle 448 bin TL

Depremzedelere Uzun Vadeli Güvence

Açıklanan ödeme planı, depremzedelerin ekonomik olarak zorlanmadan yeni hayatlarına adapte olmalarını amaçlıyor. Sabit taksit ve faizsiz ödeme modeli, uzun vadeli güvence sunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.