Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tırın dorsesinde 7 milyon 440 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Büro Amirliği ekiplerince il genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmada, bir tırın dorsesine gizlenmiş 7 milyon 440 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheliye '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem yapıldı.