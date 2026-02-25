İstanbul’un Bakırköy ilçesinde meydana gelen kazada, refüje çarparak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kazayı görerek yardım etmek isteyen bir vatandaş ise başka bir otomobilin çarpması sonucu hastanelik oldu.

Olay, Yeşilköy Mahallesi Havalimanı Caddesi’nde, Atatürk Havalimanı istikametine seyir halinde olan hafriyat kamyonunun refüje çarpıp devrilmesiyle başladı. Kazada kamyon sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı fark eden bir otomobil sürücüsü, aracını yol kenarına çekerek kamyon şoförüne yardım etmek için araçtan indi. Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen iki otomobil daha kazaya karıştı. Yardım için araçtan inen kişi, bu otomobillerden birinin çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü ile yardıma gelen vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yardım için araçtan inen kişiye hangi otomobilin çarptığını tespit etmek için inceleme başlattı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.