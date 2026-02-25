Balıkesir’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı. Olayda pilotun şehit olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir” denildi.

Valilikten İlk Açıklama

İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu sırasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirterek, “Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

MSB: Enkaza Ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

Adli Soruşturma Başlatıldı

Akın Gürlek, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürlek açıklamasında, “Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir” dedi.

Olay Yerinde İnceleme

Vali Ustaoğlu, İzmir–İstanbul Otoyolu’nun Naipli mevkisinde bulunan kaza alanında incelemelerde bulundu. Kalkıştan kısa süre sonra uçağın düştüğünü belirten Ustaoğlu, pilotun şehit olduğunu yineledi. Güvenlik gerekçesiyle otoyol bir süre trafiğe kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Süreç Yakından Takip Ediliyor

İçişleri Bakanlığı, sürecin tüm yönleriyle takip edildiğini belirterek, “Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır” açıklamasında bulundu.

Bakan Güler’den Taziye Mesajı

Yaşar Güler, şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için yayımladığı mesajda, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İnceleme Yapılacak

Cevdet Yılmaz ise paylaşımında, “Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir” ifadelerine yer verdi.

Kazaya ilişkin teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği bildirildi.